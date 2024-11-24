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أحمد جودة - القاهرة - زارت الفنانة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات وكان بصحبتها صديقها رجل الأعمال التركي هاكان سابانجي، والذي تربطه بها علاقة عاطفية، وقضيا يومًا ممتعًا بين المعالم المصرية الأثرية القديمة.

مليون متابع لصور «هاندا أرتشيل» بالمتحف الكبير وتعلق: بناء لحضارة عظيمة

ونشرت أرتشيل عبر خسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور انستجرام، صورا لها من المتحف المصري الكبير وكذلك من أهرامات الجيزة مع كلمات أنها تحتفل بعيد ميلادها من هنا.

وأعلنت هاندا عن إعجابها الشديد بالمتحف، وعبرت عن انبهارها بالتماثيل المصرية القديمة وبطريقة عرضها وكذلك بعبقرية قاعات المتحف المصري الكبير وكيف أن المصريين استطاعوا انجاز هذا العمل المهيب الضخم في سنوات معدودة.

وتفاعل ما يقرب من مليون متابع مع صور هاندا عبر انستجرام، خاصة الجمهور العربي، وأشادوا باهتمامها بالحضارة المصرية، وأبدى المصريون عبر التعليقات ترحيبهم بهاندا وهي الزيارة التي تأتي بعد زيارة بوراك دينيز ونسليهان أتاغول لمصر الشهر المنقضي.

ويبدو أن الزيارة حسب عدة مواقع هي جزء من برنامج زيارة هاندا وحبيبها لمصر، حيث يستمتع الثنائي بوقتهما في استكشاف معالم القاهرة، واستكشاف المعالم السياحية المصرية، حيث تُعتبر زيارتها للمتحف المصري الكبير جزءً من اهتمامها بالتعرف على التراث المصري العريق وهو ما يعكس بالتالي مدى التقارب الثقافي بين تركيا ومصر، ويزيد من متابعتها في المنطقة.

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