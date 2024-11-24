نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد ثنائية صلاح.. أهداف مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي ليفربول بقيادة محمد صلاح، من تحقيق الفوز أمام نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "سانت ماري"، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من البريميرليج.

أهداف مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

افتتح دومينيك سوبوسلاي أول أهداف اللقاء لصالح ليفربول في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة بالخطأ من فلين داونز، استغلها سوبوسلاي بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك.

وتعادل آدم أرمسترونج لصالح ساوثهامبتون في الدقيقة 42 عن طريق ركلة جزاء، نفذها أرمسترونج بتسديدة أرضية، أبعدها الحارس كيليهر من يمين مرماه ليتابعها آدم بتسديدة أخرى، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وأضاف ماتيوس فرنانديز الهدف الثاني لصالح ساوثهامبتون في الدقيقة 58، بعد تمريرة من أرمسترونج إلى زميله فرنانديز الذي استقبلها بتسديدة أرضية مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس كيليهر.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني والتعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 66، بعد تمريرة طولية من ريان جرافنبيرش إلى داخل منطقة الجزاء، خرج الحارس ألكس مكارثي بالخطأ ليتابعها صلاح بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في المرمى الخالي.

وأحرز نفس اللاعب الهدف الثالث لصالح ليفربول في الدقيقة 83 عن طريق ركلة جزاء، نفذها صلاح بتسديدة قوية، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.