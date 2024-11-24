آرني سلوت ينضم لقائمة مميزة في البريميرليج

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 06:57 مساءً - انضم آرني سلوت، مدرب ليفربول، لقائمة مميزة، في الدوري الإنكليزي.

سلوت قاد الريدز لتحقيق فوز صعب على ساوثهامبتون، بنتيجة 3-2، مساء اليوم، في الجولة 12 من البريميرليج.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن سلوت حقق رقماً رائعاً، خلال موسمه الأول مع النادي الإنكليزي..

وأشارت الشبكة: “لا يوجد مدرب حقق 10 انتصارات في أول 12 لقاء له في تاريخ الدوري الإنكليزي مثل سلوت، سوى جوس هيدينك وكارلو أنشيلوتي”.

بهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 31 نقطة في صدارة البريميرليج، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وحامل اللقب.