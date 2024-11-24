الطقس المتوقع في الإمارات غداً

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 06:57 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 25-11-2024.

وقال المركز في بيانه: “يكون الطقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والجزر، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً، شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (25 – 30) / الصغرى (14 – 19).

المناطق الداخلية: العظمى (27 – 33) / الصغرى (11 – 16).

المناطق الجبلبة: العظمى (17 – 22) / الصغرى (9 – 14).