مشيرة خطاب تشكر الرئيس السيسي بعد رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - كشفت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تفاصيل جديدة بشأن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 مواطنا من قوائم الإرهاب خطوة رائعة.

وأكدت مشيرة خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية ستظل تدعم هؤلاء المواطنين، لاسترجاع حياتهم الطبيعية.

وتابعت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منذ توليه الرئاسة، يقدم خطوات إيجابية كبيرة لدعم المواطنين، موضحة أن مصر دولة عدل وأمان، وتدعم وتساند مواطنيها.



وأكملت السفيرة مشيرة خطاب، أن مصر تدعم حقوق الإنسان، مع وجود دستور عظيم يدعم المواطن المصري في المقام الأول، موجهة الشكر للرئيس السيسي بعد رفع أسماء 716 مواطنا من قوائم الإرهاب.



وذكرت: نحتاج لعودة أبنائنا إلى حضن الوطن ليكونوا فاعلين ومنتجين ونافعين لأسرتهم ووطنهم مصر.

وتوقعت السفيرة مشيرة خطاب، أن المفرج عنهم سيسقط ما عليهم من قضايا، معلقة: نحتاج لمجهود كبير لضمان عدم عودتهم لطرق غير شرعية.

وتابعت: يجب نزع أثر السجن على المفرج عنهم بتكاتف الأيادي ودعمهم .. وأتوقع " أنه سيتم إسقاط جميع التهم وتحرير الأموال والقيود التي تقع عليهم".