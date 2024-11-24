صلاح ينقذ ليفربول من المأزق

صلاح ينقذ ليفربول من المأزققاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق الفوز على مضيفه ساوثمبتون 3 ـ 2 والابتعاد في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مساء الأحد في الجولة الثانية عشرة.

وهو الفوز العاشر لليفربول الذي رفع رصيده إلى 31 نقطة ليبتعد بفارق 8 نقاط عن مطارده المباشر مانشستر سيتي بطل المواسم الأربعة الماضية والذي خسر أمس على أرضه أمام توتنهام برباعية نظيفة.

في المقابل تلقى ساوثمبتون الخسارة العاشرة وظل في المركز العشرين الأخير برصيد 4 نقاط.

تقدم ليفربول أولا بالتسجيل عن طريق دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 30، ثم تعادل آدم أرمسترونج لساوثهامبتون في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، أحرز البرتغالي ماتيوس فيرنانديز الهدف الثاني لساوثهامبتون في الدقيقة 56، لكن محمد صلاح أدرك التعادل لليفربول في الدقيقة 65. وواصل صلاح تألقه، بعدما أضاف الهدف الثالث لليفربول وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

ويلتقي ليفربول مع مانشستر سيتي الأسبوع المقبل على ملعبه "أنفيلد".