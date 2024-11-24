نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. إقالة مدرب ليستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ليستر سيتي، اليوم الأحد، إقالة مدربه ستيف كوبر لسوء النتائج مع الفريق في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يعرف الفريق الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء طعم الانتصارات في آخر أربع مباريات بالدوري، ليحتل المركز 16 برصيد 10 نقاط.

إقالة مدرب ليستر سيتي

فاز كوبر بمباراتين فقط من أصل 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ليترك ليستر في موقف خطير فوق منطقة الهبوط.

سيتولى مدرب الفريق الأول بن داوسون المسؤولية مؤقتا بينما يختتم النادي البحث عن خليفة.