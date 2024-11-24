وفد من طلاب وأساتذة ٦ كليات بجامعة القاهرة في زيارة ميدانية لجمعية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 02:39 مساءً - د. محمد سامى عبد الصادق : الزيارة تستهدف غرس روح الولاء والانتماء للوطن وتواصل الشباب مع صناع الأمجاد والبطولات وتعريفهم بما حققوه من تضحيات في سبيل الوطن.

رئيس الجــامعــة : مستعدون لوضع إمكانات الجامعة العلمية والبحثية والمجتمعية لمساعدة جمعية المحاربين القدماء لتحقيق أهدافها تقديرا وعرفانا لدور رجالها وتضحياتهم من أجل عزة مصر واستقرارها .

نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، زيارة ميدانية لجمعية المحاربين القدامى وضحايا الحرب، بمشاركة عدد من طلاب كليات الدراسات العليا للتربية، وطب قصر العيني، وطب الأسنان، والتمريض، والآداب، والتربية للطفولة المبكرة، وأعضاء هيئة التدريس، وذلك في إطار التعاون المستمر مع الجمعية لغرس روح الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعة، ونشر الوعي بينهم حول بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة.

وخلال الزيارة، تم عرض فيلم تسجيلي يقدم تعريفًا شاملًا حول تاريخ تأسيس الجمعية، وأهدافها، وأنشطتها، والخدمات الصحية والاجتماعية والرياضية والثقافية والنفسية التي تقدمها لمصابي العمليات وأسر الشهداء وأعضائها، كما تضمنت الزيارة جولة لمركز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل للمسنين والأطفال، ووحدة علاج قرح الفراش المزودة بأحداث التقنيات الطبية، ومصنع الأطراف الصناعية، ووحدة الغسيل الكلوي التي تخدم أكثر من 170 مستفيد.

ومن جانبه، قدم وفد جامعة القاهرة شرحًا تفصيليًا حول الدور البارز للجامعة في خدمة المجتمع، وتنفيذ كافة المبادرات الرئاسية، وآخرها مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومبادرة "تمكين" للأشخاص من ذوي الهمم، وغيرها من المبادرات.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن جامعة القاهرة تحرص على تنظيم هذه الزيارة بشكل دوري، إيمانا بالدور الكبير الذي تقوم به جمعية المحاربين القدماء، مشيدًا بحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية تقديراً لما قدموه من تضحيات.

كذلك أكد رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على تسخير كافة امكاناتها العلمية والبحثية والمجتمعية لمساعدة الجمعية لتحقيق أهدافها من خلال الزيارات الطبية المستمرة، وعقد ورش عمل ثقافية وفنية للطلاب مع المحاربين القدماء، لافتًا إلي إمكانية الاستعانة بطلاب كليات القطاع الطبي في وحدة العلاج الطبيعي، وعلاج قرح الفراش لعلاج المسنين بالجمعية.

وفي نهاية اللقاء، أعرب أساتذة وطلاب جامعة القاهرة عن سعادتهم بتلك الزيارة وشعورهم بالفخر والاعتزاز لما تقدمه القوات المسلحة لأُسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، كما تم تبادل الدروع لكل من الجامعة والجمعية، تقديرًا لدور المؤسستين في خدمة المجتمع وخدمة الدولة المصرية.

جدير بالذكر أن وفد الزيارة ضم من قيادات الجامعة: ا.د. إيمان هريدي عميدة كلية الدراسات العليا للتربية، وا.د عمر عزام وكيل كلية طب قصر العيني، وا.د. إيمان سعيد وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة وا.د. دينا فتحي وكيل كلية الآداب، وا.د. رجاء أحمد علي وكيل كلية الآداب الأسبق، ولفيف من أساتذة الجامعة ومن طلابها.