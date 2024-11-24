الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالانتقام من إسرائيل

طهران ـ وكالات: توعد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أمام قوات التعبئة الشعبية في محافظة خوزستان بالانتقام من إسرائيل مشيرا إلى أن على الشعب الإيراني أن يكون على يقين بذلك. ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن سلامي قوله: « في هذه الأيام، لا يشعر أحد في إسرائيل بالهدوء، الجميع يعيش في الملاجئ، والهلع يسود صفوف الأعداء». وأضاف: «المسؤولون الإسرائيليون مرتبكون ومكتئبون، وجيشهم منهك، على عكس حزب الله وجبهة المقاومة، اللذين بات محركهما نشطا ومشتعلا».

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