فيتو أميركي ضد وقف النار في غزة

نيويورك ـ وكالات: فشل مجلس الأمن في تبني قرار وقف النار في غزة بسبب استخدام الولايات المتحدة، العضو الدائم، حق النقض.

مشروع القرار المقدم من أعضائه العشرة المنتخبين، طالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يحترمه جميع الأطراف، مجددا المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

ووفق الموقع الالكتروني للأمم المتحدة، فإن مشروع القرار أكد مطالبته بأن تمتثل الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.

كما يرفض مشروع القرار في الوقت نفسه أي عمل يروم تجويع الفلسطينيين، ويطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه وإيصالها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما يشمل المدنيين الموجودين في شمال غزة المحاصر الذين هم في أمس الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية، وذلك بتنسيق من الأمم المتحدة.