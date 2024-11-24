تطبيق "واتساب" يكشف عن ميزة جديدة.. تعرف عليها

تطبيق "واتساب" يكشف عن ميزة جديدة.. تعرف عليهاأعلن تطبيق واتساب، المملوك لشركة "ميتا"، عن خاصية جديدة تُمكن المستخدمين من تحويل الرسائل الصوتية الواردة إليهم إلى نص مكتوب.

وتهدف هذه الخاصية إلى التسهيل على المستخدمين لمعرفة محتوى الرسائل الصوتية في حال إذا كانت البيئة المحيطة بهم لا تُمكنهم من الاستماع للرسالة لوجود ضوضاء، أو إذا كانت الرسالة الواردة طويلة بعض الشيء.

ووفق "واتساب"، فإن المحتوى النصي للرسالة الصوتية سيحظى بالخصوصية، إذ سيتم إنشاؤه على هاتف المستخدم، ولن يكون متاحا لأي شخص أو حتى للتطبيق.

وسيتيح تطبيق واتساب خدمة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص على مستوى العالم خلال الأسابيع المقبلة مع اختيارات محدودة للغات المتوفرة للخدمة في بادئ الأمر، على أن يزيد عدد اللغات تباعًا على مدار الأشهر المقبلة كما هو مخطط.

