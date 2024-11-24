لندن: نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا دخل المملكة المتحدة

لندن ـ وكالات: قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا دخل بريطانيا، وذلك على خلفية صدور مذكرة توقيف دولية بحقه. وقالت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» إن مقر رئيس الوزراء في 10 داونينج ستريت رفض التعليق صراحة على «الافتراضات» لكنه قال إن المملكة المتحدة ستتبع»التزاماتها القانونية». ويأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بشأن جرائم حرب في غزة. وقال المتحدث الرسمي باسم ستارمر، ردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا وصل إلى الأراضي البريطانية، إنه ليس بإمكانه «الحديث بشأن حالات محددة». ولكن ردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستلتزم بالقانون، قال المتحدث: «ستلتزم المملكة المتحدة دائما بالتزاماتها القانونية وفق ماهو منصوص عليه في القانون المحلي والقانون الدولي بالفعل».

كما صرح رئيس الوزراء الأيرلندي، أن الشرطة الأيرلندية ستنفذ قرار المحكمة الدولية، مؤكدا أنها ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا وصل إلى أيرلندا.