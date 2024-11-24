بيروت ـ وكالات: استشهد وأصيب عدد من اللبنانيين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في قلب العاصمة اللبنانية بيروت. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية، بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت مبنى سكنيا، مؤلفا من ثماني طبقات، في شارع المأمون بمنطقة البسطة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين. وأضافت أن القصف تسبب بتضرر عدد كبير من المباني المحيطة، وأن فرق الإنقاذ عملت على رفع الأنقاض من المنطقة المستهدفة. وأنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان منطقتي الحدث وشويفات العمروسية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت بإخلائها «فورا»، تمهيدا لقصفهما. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، عبر منصة «إكس»: إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديدا في مناطق الحدث، وشويفات العمروسية في منطقة الضاحية الجنوبية، الإخلاء فورا، والابتعاد عنها، لمسافة لا تقل عن 500 متر». وفي حصيلة غير نهائية، أسفر عدوان الاحتلال على لبنان عن 3 آلاف و645 شهيدا، و15 ألفا و355 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شهداء ومصابون فـي غارة إسرائيلية على مبنى بقلب بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.