ضبط عنصرين إجراميين فى الفيوم بحوزتهما 10 كيلو حشيش وبندقية خرطوش

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 11:39 صباحاً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

فى مديرية أمن مطروح، ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الحمام وبحوزته مضبوطات أبرزها (60 كيلو جرام لمخدر الحشيش– بندقية خرطوش- عدد من الطلقات).

وفى مديرية أمن الفيوم، ضبط (عنصرين إجراميين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول الفيوم ، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – دراجة نارية).

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 6 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.