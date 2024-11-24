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أحمد جودة - القاهرة - انتقد الدولي الفرنسي جول كوندي لاعب برشلونة نفسه بعد المباراة السيئة التي قدمها أمام سيلتا فيغو، لا سيما الكرة التي جاء منها الهدف الأول.

كوندي: ارتكبت خطأ فادحًا

صرح كوندي عقب اللقاء مساء السبت: "لم نقدم ما كان مطلوبًا منا طوال المباراة وفي النهاية عوقبنا. لم ألعب بشكل جيد على الإطلاق، افتقرت إلى التركيز وفي النهاية دفعت ثمن ذلك غاليًا في لعبة بسيطة جدًا. إنه خطأ فادح لا يمكن أن يحدث. أتقبل هذا الخطأ، الذي وضعنا في النهاية في موقف صعب".

واعترف كوندي بأن متصدر الليغا برشلونة خسر نقطتين مهمتين للغاية في بالايدوس، رغم أنه واثق من أن هذه المباراة ستكون تجربة تعليمية للمستقبل.

وأضاف "أعتقد أننا لم نلعب بشكل جيد في المباريات الماضية، لذا علينا العودة إلى مستوانا. الآن سنرى ما إذا كانت المجموعة لديها شخصية أم لا. الآن بعد أن فقدنا النقاط، علينا أن نتكاتف معًا ونعود إلى أفضل ما لدينا".