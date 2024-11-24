نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد؛ مع نظيره فريق ليجانيس، مساء اليوم الأحد الموافق 24 من شهر نوفمبر الجاري؛ وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس في الليجا

وستقام مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المُكرمة.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد فريق ليجانيس في المركز الرابع عشر بواقع 14 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليجانيس في الدوري الإسباني

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي التي ستقوم ببث مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، وسيتم بث مباراة. ريال مدريد ضد ليجانيس عبر قناة beIN Sports HD 3.