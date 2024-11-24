نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريم مصطفي تشعل السوشيال ميديا بإطلالات مميزة.. وتستعد لمسلسل "سيد الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش النجمة ريم مصطفى حالة من التوهج الفني والتألق على السوشيال ميديا، حيث تألقت النجمة في أحدث جلسة تصوير لها بإطلالة ساحرة باللون الأسود، وأظهرت إتقانها في اختيار الألوان الكلاسيكية التي تبرز جمالها فى اللون الأسود، الذي يُعتبر من الألوان الأيقونية في عالم الموضة، يضفي على إطلالتها لمسة من الرقي والأناقة.

ريم مصطفى

ريم مصطفى

ريم مصطفى

إطلالة ريم مصطفى

واختارت ريم مصطفى اللون الأسود بأحدث جلسة تصوير لها حيث ارتدت في بعض الصور بلوزة سوداء مصممة بحزام حول الخصر وبنطلون من نفس اللون، وبصور أخرى ارتدت تيشرت بنصف أكمام وبنطلون أسود، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها الأشقر الطويل بخصلات مموجة ووضعت مكياج يتوافق مع إطلالتها، كما اختارت في إحدى الصور قطع إكسسوارات كبيرة العقد تتكون من أسورة وعقد وقرطان وخاتم وتجمع بين اللون الذهبى والفضى، وفي إحدى الصور اختارت ارتداء عقد وأسورة وقرطان تتسم بالرقة والأناقة، مما جعلها تبدو مميزة وجذابة كالعادة.

تعيلقات الجمهور

وجاءت تعليقات الجمهور معبرة عن جمال ريم وأناقتها مؤكدين أنها تعتبر أيقونة من أيقونات الموضة، حيث تتبعها الكثير من الفتيات والسيدات لاستلهام أحدث صيحات الموضة، فإطلالاتها المتنوعة والراقية تجعلها مصدر إلهام دائم للكثيرين.

مشاركة ريم مصطفى في مسلسل “سيد الناس”

من جهة أخرى تستعد ريم مصطفى على قدم وساق لشخصيتها فى مسلسل "سيد الناس" أمام النجم عمرو سعد، من تأليف خالد صلاح، وإخراج المبدع محمد سامى، حيث تظهر بشخصية مختلفة وجديدة تعد من اهم مفاجآت المسلسل المقرر عرضه رمضان المقبل.



واستطاعت ريم مصطفى خلال مسيرتها الفنية أن تضع لنفسها مكانة مميزة بين ممثلات جيلها في فترة قصيرة، وقد وقفت ريم أمام النجوم الكبار أمثال محمود عبد العزيز فى مسلسل "جبل الحلال" والزعيم عادل إمام فى مسلسل "مأمون وشركاه" وقدمت مع النجم أحمد السقا مسرحية "سيدتى الجميلة" وفيلم "العنكبوت" ولمعت فى أدوار عديدة منها "سره الباتع" و"كلبش" و"الوصية" و"أمر واقع" و"عشم إبليس" و"الأسطورة".



