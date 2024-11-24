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أحمد جودة - القاهرة -

وصف كلاوديو خيرالديز، مدرب سيلتا فيجو، تعادل فريقه أمام برشلونة (2-2) -بعد أن كان متأخرا بهدفين- بال "عادل".

مدرب سيلتا فيجو: لست راضيا بعد التعادل مع برشلونة

وقال مدرب فيجو "هناك قراءتان للمباراة، لقد حصلنا على نقطة التعادل في مباراة كنا متأخرين فيها بهدفين أمام المتصدر، لكني أشعر بعدم الرضا لأن الهدفين كان يمكن تفاديهما، وذلك لأننا فقدنا تركيزنا في بعض الفترات، وأعتقد أننا كنا على مقربة من الفوز".

وأضاف خيرالديز "برشلونة يدفعك إلى الحد الأقصى، إنه فريق يتمتع بلياقة بدنية وثقة بالنفس عاليتين للغاية، ما يجعله خطيرا، لكني أعتقد أنه في النهاية كان لدينا الوقت لتسجيل هدف ثالث بعد الوصول للتعادل".

وبشأن التدخل المثير للجدل على لاعبه أسباس من جانب لاعب البارسا مارتين، صرح خيرالديز "أعتقد أنه من الخطأ ألا يتدخل الVAR في حالة البطاقة الصفراء الثانية، هذا كل ما يمكنني قوله".

وواصل "إنها حالة طرد يمكن أن تغير مجرى المباراة وكان يجب على الVAR أن يتدخل للمساعدة إذا لزم الأمر، لا أفهم لماذا لا يتدخل في مثل هذه الحالات، أما الباقي فهو قرار للحكم، أعتقد أن فليك (مدرب البارسا) وأنا رأينا اللعبة بنفس الطريقة بعد ما حدث في الشوط الأول".

بهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، كما رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 18 نقطة في المركز 11.

