معلق مباراة مانشستر يونايتد وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية مباراة مانشستر يونايتد وإبسويتش تاون وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد وإبسويتش تاون يوم الأحد 24 نوفمبر 2024 على ملعب بورتمان رود معقل إيبسويتش تاون وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD 1 بنقل أحداث المباراة وسيقوم علي سعيد الكعبي بالتعليق على أحداث اللقاء.

فاز مانشستر يونايتد على ليستر سيتي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من البريميرليج كما فاز إيبسويتش تاون على توتنهام بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل إيبسويتش تاون المركز التاسع عشر برصيد 8 نقاط.

موقف مانشستر يونايتد وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

احتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 60 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 14 مباراة.

في حين صعد إيبسويتش تاون إلى الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بعد أن تمكن من احتلال المراكز المؤهلة للدوري الممتاز في الموسم الماضي.