معلق مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم الإسبانية لمتابعة مباراة ريال مدريد وليجانيس وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وليجانيس يوم الأحد 24 نوفمبر 2024 على الملعب البلدي دي بوتاركي معقل ليجانيس وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة والنصف مساء المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة ريال مدريد وليجانيس عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 3 وسيقوم حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث اللقاء.

وفاز ريال مدريد على أوساسونا برباعية نظيفة في الجولة الماضية من الليجا كما فاز ليجانيس على إشبيلية بهدف نظيف في نفس الجولة.

يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 27 نقطة في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل ليجانيس المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

موقف ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

احتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 95 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 29 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر مباراة واحدة.

في حين صعد ليجانيس إلى الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعد أن تمكن من احتلال المراكز المؤهلة للدوري الممتاز في الموسم الماضي.