انت الأن تتابع خبر «كنا فاكرين للتسلية فقط..!!» ماذا يحدث لجسمك اذا تناولت كمية من اللب السوري بشكل يومي لن تصدق ابدا.. صدمت الجميع..!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - اللب السوري، المعروف بأنه المرافق الأول لتجمعاتنا وأوقات التسلية، ليس مجرد وجبة خفيفة لذيذة على العكس تمامًا، هو كنز صحي مليء بالفوائد التي قد تغير نظرتك إليه تمامًا تناوله يوميا بكميات معتدلة يمكن أن يحقق لجسمك الكثير من المنافع الصحية المدهشة!
ما هو اللب السوري؟
- اللب السوري هو بذور نبات دوار الشمس، وهو غني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل البروتينات، الدهون الصحية، الفيتامينات، والمعادن.
فوائد اللب السوري المذهلة
- 1. اللب السوري يحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، خاصة الأوميجا 6، التي تعمل على تقليل مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
- 2. يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين E والزنك، وهما عنصران أساسيان لدعم جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات.
- 3. اللب السوري غني بالماغنيسيوم والتربتوفان، وهما مادتان تساعدان في تهدئة الأعصاب وتحسين الحالة المزاجية.
- 4. بفضل احتوائه على فيتامين E ومضادات الأكسدة، يساعد اللب السوري في تحسين نضارة البشرة وتقوية الشعر، مما يجعله أكثر صحة ولمعانًا.
- 5. اللب السوري مصدر غني بالألياف، ما يساعد على تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك.
- 6. يساعد تناوله بكميات معتدلة في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، مما يجعله مناسبًا لمرضى السكري.
- 7. بفضل محتواه من البروتينات والدهون الصحية، يوفر اللب السوري طاقة مستدامة للجسم، ما يجعله وجبة خفيفة مثالية.