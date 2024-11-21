انت الأن تتابع خبر «كنا فاكرين للتسلية فقط..!!» ماذا يحدث لجسمك اذا تناولت كمية من اللب السوري بشكل يومي لن تصدق ابدا.. صدمت الجميع..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اللب السوري، المعروف بأنه المرافق الأول لتجمعاتنا وأوقات التسلية، ليس مجرد وجبة خفيفة لذيذة على العكس تمامًا، هو كنز صحي مليء بالفوائد التي قد تغير نظرتك إليه تمامًا تناوله يوميا بكميات معتدلة يمكن أن يحقق لجسمك الكثير من المنافع الصحية المدهشة!

ما هو اللب السوري؟

اللب السوري هو بذور نبات دوار الشمس، وهو غني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل البروتينات، الدهون الصحية، الفيتامينات، والمعادن.

فوائد اللب السوري المذهلة