"عشبة تساعد علي طرد الجن والعفاريت من المنزل!"...نبات طبيعي يحتوي على فوائد مذهلة عند استخدامه بهذا الشكل!!؟

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رياض - احمد صلاح - لقد استخدمت العديد من النساء في العصور القديمة أوراق السدر في تحضير مستحضرات التجميل الطبيعية للعناية بالبشرة وذلك نظرًا لفوائدها العديدة والمهمة تحتوي أوراق السدر على العديد من العناصر الغذائية التي تساهم في تحسين صحة البشرة وجعلها أكثر نضارة وجمال ولهذا السبب يفضل الكثير من النساء تحضير الوصفات الطبيعية باستخدام أوراق السدر كبديل للمستحضرات التجميلية التي تحتوي على مواد كيميائية قد تضر بالبشرة على المدى البعيد.

ماسك السدر للبشرة: الفوائد وطريقة التحضير

فوائد أوراق السدر للبشرة

تعتبر أوراق السدر من المصادر الطبيعية الغنية بالعناصر المغذية للبشرة مثل الفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الجلد وتمنحه النعومة والإشراقة إذ تساعد أوراق السدر في:

– ترطيب البشرة وتنظيفها من الشوائب.

– علاج حب الشباب والبثور.

– تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

– تحفيز تجديد الخلايا والحد من التجاعيد.

ماسك السدر للبشرة

يمكنك تحضير ماسك السدر بسهولة باستخدام المكونات الطبيعية البسيطة التالية:

المكونات المطلوبة لتحضير

– ملعقة صغيرة من أوراق السدر المطحون.

– ملعقة صغيرة من الزبادي.

– ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير:

1. في وعاء مناسب، أضيفي ملعقة من أوراق السدر المطحونة.

2. ضعي ملعقة من الزبادي والعسل.

3. قومي بتقليب المكونات جيدًا حتى تتمازج معًا بشكل جيد.

4. اتركي الخليط جانبًا لمدة خمس دقائق حتى يتماسك.

طريقة الاستخدام

1. ابدئي بشطف وجهك جيدًا بالماء البارد، ثم قومي بتجفيفه برفق باستخدام منشفة ناعمة.

2. ضعي الماسك على وجهك، ثم قومي بتوزيعه بشكل متساوٍ.

3. اتركي الماسك على البشرة لمدة 10 دقائق حتى يجف تمامًا.

4. بعد جفاف الماسك، قومي بفركه بلطف باستخدام حركات دائرية لتحفيز الدورة الدموية.

5. اشطفي وجهك بالماء البارد لإغلاق المسام.

نصائح للاستخدام