«وداعا سيختفي الشعر الابيض نهائيا»..عشبة سحرية لتلوين الشعر والقضاء على الشيب نهائيا من الجذور وبدون اى صبغات كيماوية!!؟

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رياض - احمد صلاح - أصبح علاج الشيب أمراً سهلا وبسيطا ولا يتطلب تكاليف عالية أو زيارة صالونات التجميل التي قد تضر الشعر بالمواد الكيميائية يمكن بدلا من ذلك استخدام بعض الأعشاب السحرية التي تعطي نتائج فعالة في التخلص من الشيب والشعر الأبيض في فروة الرأس.

علاج شيب الشعر بالأعشاب

الكاري

نضع ملعقة كبيرة من أوراق الكاري الجافة داخل وعاء.

ثم نضع فوقها كوب من زيت جوز الهند ونضعهم على النار، ونتركهم لمدة خمس دقائق حتى يغلي تمامًا.

نضع أوراق الكاري في زيت جوز الهند حتى يتغير لونها ثم نرفعها عن النار.

بعد ذلك، نقوم بتنقية الزيت ونضعه في زجاجة رشاشة.

ثم نستخدم هذا الزيت كحمام زيت ثلاث مرات في الأسبوع وستلاحظين الفرق.

الشاي الأسود