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الدوري المغربي (11): قمة تقليدية بين الرجاء والوداد

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:58 صباحاً - يفتتح فريقا الرجاء والوداد مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري المغربي بكرة القدم، في قمة تقليدية يحتضنها ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، ابتداء من الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ولحساب الجولة ذاتها يلعب اليوم أيضاً الجيش الملكي مع الاتحاد التوركي الساعة 20:00 أيضاً، وأولمبيك آسفي مع المكناسي الساعة 22:00.

ويتصدر نهضة بركان ترتيب فرق الدوري المغربي بـ 23 نقطة، يليه المغرب الفاسي بـ 18 نقطة، ولكل من الجيش الملكي، حسنية أغادير ونهضة الزمامرة 16 نقطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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