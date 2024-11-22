الخطيب: الحكومة تستهدف تعظيم العائد من الأصول عبر شراكات مع…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:11 صباحاً - محمد أحمد_ قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هناك توجهاً لدى الدولة يهدف إلى تعظيم العائد من الأصول العامة عبر شراكات فعالة مع القطاع الخاص.

وأشار الخطيب، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إلى أن إدارة هذه الأصول ستتم من خلال نماذج عمل مبتكرة تعتمد على الاستفادة من خبرات القطاع الخاص مع الحفاظ على السيادة الوطنية وضمان حقوق الأجيال القادمة.

وأوضح الخطيب، أن برنامج الطروحات الجديد الذي تنفذه الحكومة حالياً يراعي الشفافية والكفاءة، مشيراً إلي أن الوزارة تمكنت من جمع عدد من الكيانات التي يمكن طرحها للمستثمرين.