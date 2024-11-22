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وزير الخارجية التركي يؤكد أهمية المصالحة الفلسطينية

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، بحثت سبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقل الإعلام الرسمي التركي، عما وصفها بالمصادر الديبلوماسية من الخارجية التركية، قولها إن فيدان ومصطفى تحدثا خلال المكالمة الهاتفية، عن الوضع في قطاع غزة المحاصر، والضفة الغربية المحتلة.

وأشارت المصادر إلى أن فيدان سلط الضوء على "أهمية المصالحة الفلسطينية" وأعرب عن دعم تركيا لذلك.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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