نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية التركي يؤكد أهمية المصالحة الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، بحثت سبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقل الإعلام الرسمي التركي، عما وصفها بالمصادر الديبلوماسية من الخارجية التركية، قولها إن فيدان ومصطفى تحدثا خلال المكالمة الهاتفية، عن الوضع في قطاع غزة المحاصر، والضفة الغربية المحتلة.

وأشارت المصادر إلى أن فيدان سلط الضوء على "أهمية المصالحة الفلسطينية" وأعرب عن دعم تركيا لذلك.