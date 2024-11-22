المهدي سليمان يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة الأهلي وضيفه الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقام حارس الاتحاد السكندري بتسلم جائزة أفضل لاعب من قبل مندوب رابطة الأندية عقب نهاية اللقاء.

أحمد جودة - القاهرة - حصل المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري على جائزة أفضل لاعب في مباراة اليوم أمام مضيفه الأهلي.

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امير السيد

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