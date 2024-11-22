المهدي سليمان يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

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أحمد جودة - القاهرة - حصل المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري على جائزة أفضل لاعب في مباراة اليوم أمام مضيفه الأهلي.
وقدم المهدي سليمان مستوى مميز للغاية طوال الـ90 دقيقة وتصدى لأكثر من هجمة خطيرة.
وقام حارس الاتحاد السكندري بتسلم جائزة أفضل لاعب من قبل مندوب رابطة الأندية عقب نهاية اللقاء.
وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة الأهلي وضيفه الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.