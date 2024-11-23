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أحمد جودة - القاهرة -



أكد حمادة طلبة، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفوز على المصري البورسعيدي سيكون هاما للغاية من أجل مواصلة الانتصارات وصدارة ترتيب بطولة الدوري المصري.

حمادة طلبة: هذه أسلحة المصري البورسعيدي..وأتمني مشاركة شيكابالا أساسيا

وقال طلبة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، المذاع مع الإعلامي أحمد علي، على قناة نادي الزمالك: "كابتن علي ماهر مدرب مميز في المباريات الكبيرة ويجب على جوميز أن يكون لديه حذر دفاعي وخاصة وسط الملعب والفريق البورسعيدي يمتلك لاعبين مميزين في خط الهجوم".

وأضاف: "الزمالك لديه مجموعة من اللاعبين المميزين وأتمنى أن يشارك شيكابالا أساسيا أمام المصري ومستواه جيد للغاية ويؤدي بشكل رائع خلال الفترة الأخيرة".

وأوضح: "من الممكن أن لا يشارك زيزو أساسيا أمام المصري بسبب الإصابة التي كان يعاني منها خلال الفترة الأخيرة".

وتابع: "صلاح محسن من أخطر أسلحة نادي المصري البورسعيدي وهو لاعب مميز وخطير للغاية داخل منطقة الجزاء".

