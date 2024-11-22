القاهرة - محمد ابراهيم - بالذهبي اللامع.. إلهام شاهين تخطف الأنظار في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

أطلت الفنانة إلهام شاهين على السجادة الحمراء خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، بإطلالة أنيقة وجذابة، حيث شاركت أيضًا بعض الصور لها برفقة الفنانة إلهام صفي الدين، والنجمة يسرا، والفنان أحمد حلمي ونجيب سويرس.

حيث ظهرت إلهام، وهي ترتدي فستان باللون الذهبي اللامع الذي يليق بها، ومن الناحية الجمالية أعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها، وأعتمدت على تسريحة الشعر المرفوع التي تتناسب مع إطلالتها وزادتها أناقة وجاذبية.

مهرجان القاهرة السينمائي



مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أقدم مهرجان سينمائي في العالم العربي وإفريقيا، حيث تم تأسيسه في عام 1976. يُعد المهرجان منصة هامة لعرض الأفلام من مختلف أنحاء العالم، ويتميز بتقديم مجموعة متنوعة من الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة. يتم خلال المهرجان تكريم الشخصيات السينمائية البارزة، وتُمنح الجوائز للأعمال المتميزة في مختلف الفئات. يُعتبر المهرجان أيضًا فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين صناع السينما والنقاد والجمهور، مما يسهم في تعزيز الثقافة السينمائية في المنطقة.خدمات بث الأفلام على الإنترنت





كل عام، يسعى مهرجان القاهرة إلى تقديم أفلام جديدة ومبتكرة، ويُعد مساحة حرة للإبداع الفني والسينمائي، مع التركيز على تقديم أفلام من مناطق وثقافات متنوعة، مما يجعله واحدًا من أهم المهرجانات السينمائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يتضمن مهرجان القاهرة السينمائي العديد من الأقسام والبرامج المتنوعة، من أبرزها:

المسابقة الرسمية: وتشمل الأفلام الطويلة المتنافسة على جوائز المهرجان، مثل "الهرم الذهبي" لأفضل فيلم.

آفاق السينما العربية: قسم خاص بالأفلام العربية من مختلف الدول، يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما العربية.

آفاق السينما الدولية: يضم أحدث الأفلام العالمية من مختلف الثقافات واللغات.

عروض خاصة: يتم فيها عرض أفلام مميزة تمثل تجارب فنية مختلفة أو موضوعات تثير الجدل.

عروض كلاسيكية: استعادة لأعمال سينمائية قديمة تعتبر تحفًا فنية.



جوائز مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يمنح مهرجان القاهرة السينمائي العديد من الجوائز، منها:

الهرم الذهبي لأفضل فيلم في المسابقة الرسمية.

الهرم الفضي لجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثاني لمخرج.

جوائز التمثيل لأفضل ممثل وممثلة.

جوائز الإخراج والسيناريو.



الفعاليات والأنشطة الخاصة بالمهرجان



بالإضافة إلى عروض الأفلام، يتضمن المهرجان مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية، مثل:

ورش العمل لتدريب صناع الأفلام الشباب.

الندوات والنقاشات مع المخرجين والنقاد.

معارض للصور والملصقات السينمائية.





و في سياق آخر، تحضر النجمة إلهام شاهين، للسباق الرمضاني 2025 مسلسل "سيد الناس" الذي يشارك في بطولته عمرو سعد، خالد الصاوي، محمد شاهين، إلهام شاهين، أحمد فهيم، أحمد رزق، ياسين السقا، طارق النهري، ريم سامي، منة فضالي، والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.



آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال إلهام، هو مسلسل "الفريدو"، الذي تدور أحداثه (فريد) الذي يثير دهشة الجميع طوال الوقت بسبب عمله طبيب وشيف في نفس الوقت، في حين تظهر (سوسو) التي تمتلئ حياتها بالأسرار، في حياة فريد، وتستمر الأحداث في الكشف المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهما.

طاقِم عمَل مسلسل "الفريدو"

شارك في بطولة مسلسل "الفريدو" الفنانة إلهام شاهين ويشاركها نخبة من النجوم منهم: "أحمد فهمي، ندى موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد، عمر شرقي، روان الغابة، محسن صبري، سيف زهران، محمد السويسي، أمير شاهين، عابد عناني، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.