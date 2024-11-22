وفاة شقيقة الشيخ صالح كامل

القاهرة - محمد ابراهيم - توفيت اليوم شقيقة الشيخ صالح كامل، السيدة مريم عبدالله كامل، وزوجة وزير الإعلام السعودي الأسبق والمفكر الكبير الدكتور محمد عبده يماني.

صلاة الجنازة علي شقيقة الشيخ صالح كامل

وسيتم صلاة الجنازة عليها فجر غد السبت في المسجد الحرام، وسيوارى جثمانها الثرى في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.

من هي شقيقة الشيخ صالح كامل؟

والفقيدة زوجة وزير الإعلام السابق الدكتور محمد عبده يماني (رحمه الله)، وشقيقة الشيخ صالح كامل (رحمه الله)، وعمة رئيس مجلس إدارة صحيفة «عكاظ» الشيخ عبدالله صالح كامل، ومحيي الدين كامل.

عزاء شقيقة الشيخ صالح كامل

ويتقبل العزاء ابتداء من غد (السبت) في منزل شقيقها الشيخ صالح كامل بحي الشاطئ شارع الأمير فيصل بن فهد بجدة.

نبذة عن الشيخ صالح كامل

يذكر أن الشيخ الدكتور عمر عبدالله كامل، من مواليد عام 1952 بمكة المكرمة، وله العديد من المؤلفات الهامة فى فروع العقيدة الإسلامية وأصول الفقه، وأثرى المكتبة العربية بعشرات الكتب والمراجع العلمية فى شتى العلوم الإسلامية والاقتصادية والإنسانية.

وكان الشيخ صالح كامل له العديد من الكتب منها "التحذير من المجازفة فى التكفير"، "شرح أركان الإيمان من عقيدة العوام"، "تيسير علم العقيدة"، "التصوف بين الإفراط والتفريط"، "آداب الحوار"، "قواعد الاختلاف"، "إحكام الأحكام"، "الذخائر المحمدية"، "طريق المساكين إلى مرضاة رب العالمين"، "معين الألباب فى شرح الكتاب"، "السوق العربية المشتركة".

وايضا "اتفاقية الجات وحتمية المواجهة"، "العولمة وتأثيرها على العمل المصرفى الإسلامى"، "مبادئ التطرف الهدامة"، "ما لا ينبغى للمثقف جهله"، "الدفاع عن الصحيحين"، كما شارك وحاضر الفقيد فى عشرات الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية، وله العديد من المقالات الصحفية فى مختلف فروع الفكر والثقافة والعلوم العربية.