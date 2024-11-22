باهر النويهي يكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن التحديات التي تعرض لها بسبب مسلسل "6 شهور"

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق الفنان باهر النويهي، خلال مشاركته في مسلسل “6 شهور” بدوره “حسام”، نجاح كبير، والذي تم عرض آخر حلقاته أول أمس الأربعاء، عبر منصة WATCH IT.

وكشف باهر لـ “دوت الخليج الفني” التحدي الذي تعرض له في مسلسل “6 شهور” حيث قال: “ التحدي العظيم كان الوقت، لأن لم يكن لدي وقت لتحضير شخصيته “حسام”، وكان عندي امتحانات في نفس الوقت في معهد فنون مسرحية".

وتابع: “فكان عامل الوقت بالنسبة لي صعب جدًا أن أحضر الشخصية في الوقت القليل جدًا مع فكرة الإمتحانات”.

أما عن تخوفه من ردود الفعل حول دوره قال: "كنت خايف من ردود أفعال الناس من طريقة التمثيل، لأن بدأت أمثل بطريقة جديدة جدًا عليا، وكان قلقني لأن مش عارف هطلع في الكاميرا بشكل عامل إزاي، لأن أول مرة أجرب الطريقة دي فكنت خايف جدًا، والحمدلله أن الناس شافت ان الشخصية ملعوبة بشكل السهل الممتنع وكان لطيف وجميل".

قصة مسلسل “6 شهور”

تدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار اجتماعي لايت، يناقش عالم الـ Real Estate، كما يركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة، ويقدم نور النبوي خلال الأحداث شخصية "مراد" موظف في شركة عقارات، يحاول اكتساب ثقة مديره لثبته في الوظيفة وبناء عليه تحقيق التارجت 25 مليون في 6 شهور ويكون فى منافسة مع نور إيهاب.



تفاصيل مسلسل 6 شهور



يتكون مسلسل "6 شهور" من 10 حلقات، ويضم طاقمًا مميزًا من الفنانين إلى جانب نور النبوي، من بين هؤلاء الفنانين: مراد مكرم، محمد عبد العظيم، سلوى محمد علي، ميشيل ميلاد، محمود حافظ، عمرو وهبة، باسم موريس، بسمة نبيل وغيرهم. المسلسل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج مصطفى سولي، وإنتاج شركة أروما.