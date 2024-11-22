تعرف على خريطة مسلسلات شهر رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر عشاق الدراما المصرية سباق الموسم الرمضاني لعام 2025 حيث يستعد نجوم الفن كل عام للسباق الرمضاني لكي يكون على خريطة مسلسلات رمضان المبارك لأن العمل يكون في ذروة المشاهدة بسبب الإقبال الكبير على شاشات التلفزيون ومشاهده المسلسلات المصرية بشكل كبير و كل عام يجتهد الجميع في ذلك الوقت لكي يكون على خارطة المشاهدة في شهر رمضان المبارك.

مسلسلات رمضان المبارك لعام 2025

المداح يعود إلى مارثون شهر رمضان بالجزء الخامس

كما يقدم العديد من الأبطال الجزء الثاني من اعمالهم التي حققت نجاحًا كبيرًا في الموسم الأول في مسابقة شهر رمضان الكريم العام الماضي ومن تلك المسلسلات التي ستقدم الجزء الثاني أو استمرار لتقديم عدد من الأجزاء لكي تضاهي النجاحات السابقة مثل مسلسل "المداح " الذي يقدم الجزء الخامس من سلسلة المداح والعمل يكون من بطولة الفنان حماده هلال وفتحي عبد الوهاب وخالد سرحان والعديد من نجوم الفن كما يلاقي مسلسل المداح إقبال كبير في ساعات عرضه بداية من الجزء الأول وينتظر المشاهدين أحداث الجزء الخامس المشوقة.

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هشام ماجد يخوض شهر رمضان بالجزء الثاني من أشغال شقة

كما يخوض الفنان هشام ماجد السباق الرمضاني لعام 2025 بالجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة" الذي حقق نجاحًا غير متوقع في الموسم الماضي وكان المسلسل يتكون من خمسة عشر حلقة وعرض في النصف الأول من شهر رمضان الماضي ويشارك العديد من النجوم في بطولة المسلسل مثل اسماء جلال ومصطفى غريب.

مسلسلات رمضان 2025

مسلسل كامل العدد في الموسم الرمضاني بالجزء الثالث

و ينضم إلى موسم رمضان العام المقبل أسرة مسلسل "كامل العدد" في الجزء الثالث منه ويعود كامل العدد لكي يواصل نجاحاته في المواسم الماضية للعمل ويشارك في بطولة كامل العدد النجمة دينا الشربيني والنجم شريف سلامة والعديد من الوجوه الشابة التي أثارت إعجاب الجمهور في بداية المسلسل.

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صناع مسلسل العتاولة يعودون إلى السباق الرمضاني بالجزء الثاني

و يدخل صناع مسلسل " العتاولة" إلي تقديم الجزء الثاني من المسلسل في إطار السباق الرمضاني المقبل لعام 2025 بعد إحداث نجاح مضوي في الشارع المصري بالجزء الأول من العمل كما ينضم العديد من الشخصيات الجديدة إلي العمل أبرزها الفنانة فيفي عبده وغياب النجمتين مي كساب و فريدة سيف النصر من بطولة العتاولة الجزء الثاني.