لهذا السبب.. فيفي عبده تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة فيفي عبده تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما شاركت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، جمعها بالموسيقار هاني شنودة، في إحدى المناسبات.

وأشاد "شنودة" بـ فيفي في مقطع الفيديو، قائلا: "هي في الأعمال الخيرية ملهاش مثيل، بجد ربنا يجعله في ميزانك حسناتك، بتعمل أعمال خيرية كتير جدًا".

أحدث أعمال فيفي عبده

ومن ناحية أخرى، تستعد الفنانة فيفي عبده في الوقت الحالي لتصوير مشاهدها في "العتاولة 2"،ودارت أحداثه في مدينة الإسكندرية، ويجسد خلاله النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل متغيرات في حياته.

أبطال وصناع مسلسل "العتاولة 1"

مسلسل "العتاولة" من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين، وعرض في شهر رمضان عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد.