نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص لـ "دوت الخليج الفني" عفاف مصطفى: العمل مع محمد سلام في "كارثة طبيعية" تجربة مليئة بالراحة والجمال (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



عفاف مصطفى هي واحدة من الفنانات المصريات اللواتي استطعن أن يتركوا بصمة مميزة في عالم الدراما والسينما، وبرزت بفضل قدرتها على أداء أدوار متنوعة تجمع بين الكوميديا والدراما، مما جعلها وجهًا مألوفًا ومحببًا للجمهور المصري والعربي.

على مدار مسيرتها الطويلة، شاركت عفاف مصطفى في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة التي رسخت مكانتها كفنانة متميزة. كانت حضورها قويًا في أعمال عديدة، حيث قدمت أدوارًا تركت أثرًا عميقًا لدى المشاهدين. كما برعت في تجسيد الشخصيات المعقدة والمركبة، مما أبرز موهبتها وقدرتها على التلون والتنوع.

لم تقتصر أعمال عفاف على الدراما التلفزيونية فقط، بل كان لها أيضًا حضور مميز في المسرح والسينما. شاركت في أفلام ومسلسلات مع أسماء كبيرة في الوسط الفني، واستطاعت أن تثبت نفسها كفنانة ذات طابع خاص، قادرة على تقديم أدوار الأم، الصديقة، والمرأة القوية.

تتميز عفاف مصطفى بخفة ظلها وحضورها الكاريزمي، مما أهلها للعب أدوار مختلفة وناجحة أضافت لمسة مميزة لكل عمل تشارك فيه. كما أنها تُعرف بالتزامها الكبير واحترامها للمهنة، ما جعلها محط تقدير زملائها في الوسط الفني.

خلال السنوات الأخيرة، استمرت عفاف مصطفى في اختيار أدوار تتماشى مع خبرتها الطويلة، لتقدم أعمالًا تجمع بين الجودة والرسائل الهادفة. ومع استمرار عطائها الفني، تظل واحدة من أبرز الأسماء التي تثري الساحة الفنية المصرية.

وفي حوار خاص لموقع دوت الخليج الفني تحدثت الفنانة عفاف مصطفى عن تفاصيل تعاونها مع الفنان محمد سلام في مسلسل "كارثة طبيعية"، الذي لا يزال قيد التصوير.

وقالت عفاف : "الشغل مع محمد سلام منتهى الجمال والبساطة والراحة. وجوده في أي عمل بيضيف طاقة إيجابية مش طبيعية، وده بيساعد كل فريق العمل، مش بس الممثلين، إنه يقدم أفضل ما عنده. بالنسبة لي، لما بكون قدام إنسان موهوب وشاطر زي محمد، بطلع أحسن أداء عندي، لأن التفاهم والانسجام معاه بيديني راحة نفسية كبيرة".

وأضافت: "محمد سلام مش بس فنان موهوب، لكنه إنسان بيحب الخير للناس ودايمًا حريص على إنه يخلق جو لطيف في التصوير. مسيرته الفنية كلها نجاحات، وأعماله بتشهدله دايمًا بالتنوع والتميز سواء في الكوميديا أو الأدوار الدرامية".

وتابعت عفاف مصطفى حديثها عن العمل قائلة: "مسلسل 'كارثة طبيعية' عمل مختلف ومليء بالتحديات. السيناريو مكتوب بحرفية شديدة، وأنا متحمسة جدًا لتفاعل الجمهور مع الأحداث ".



مسلسل "كارثة طبيعية"، من المقرر عرضه عبر منصة "watch it"، وهو من تأليف أحمد عاطف غياض، وإخراج حسام حامد، ويقدم فيه الفنان أحمد سلام، أول بطولة مطلقة.