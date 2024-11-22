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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الفرنسي موناكو لخوض مباراة ضد فريق بريست، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الفرنسي.

موعد مباراة موناكو وبريست في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، يوم الجمعة القادم الموافق 22 من الشهر الجاري.

ويحتل موناكو المركز الثاني في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 23، بينما يتواجد بريست في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.

وتذاع المباراة عبر قنوات BeiN sport.