انت الأن تتابع خبر غارات عنيفة تستهدف مدينة صور في جنوب لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد مصدر لبناني أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف جنوب لبنان بسلسلة غارات طالت مدينة صور وعددا من المناطق المحيطة بها، وسط اشتباكات بين "حزب الله" وقوات الجيش الإسرائيلي.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية بلدة كفرتبنيت، بلدة دير الزهراني، بلدة ارنون، معركة، الناقورة، وطير حرفا.

كما استهدفت مدينة صور بـ3 غارات عنيفة، واستهدفت غارة أيضا المنطقة الصناعية في محيط مدينة صور، وأخرى استهدفت منطقة المعشوق.

وأفاد المصدر أنه تحت غطاء ناري من الغارات الجوية والقصف المدفعي حاولت قوة إسرائيلية التوغل باتجاه بلدة الناقورة انطلاقا من الأطراف الشرقية للبلدة ومنطقة وادي حامول جنوب لبنان، وقد تصدت لها قوات حزب الله حيث تدور اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية.