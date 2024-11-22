عاجل - رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق: لا يوجد أى شخص أو كيان يتمتع بالحصانة

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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق للقاهرة الإخبارية، إن عدم توقيع إسرائيل على اتفاقية الجنائية الدولية لا يعني عدم وقوعها تحت طائلة المحكمة، والأمر مع إسرائيل مماثل لما وقع في أوكرانيا على الرغم من أن روسيا ليست عضوا في ميثاق روما.

وأضاف رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق للقاهرة الإخبارية أنه على الدول الموقعة على ميثاق روما البالغ عددها 124 دولة تطبيق قرارات الاعتقال، ولا يوجد أي شخص أو كيان يتمتع بالحصانة في انتهاكات القانون الدولي.

وتابع رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق للقاهرة الإخبارية أن هناك توقعات بتدخل الولايات المتحدة لتعطيل أمر الاعتقال.. ولكن المهم هو سرعة تنفيذ قرار الاعتقال بأسرع شكل ممكن.