نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد حفل تامر عاشور بقصر عابدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحيى الفنان تامر عاشور، حفلًا غنائيًا، يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024، في قصر عابدين.

تفاصيل حفل تامر عاشور بقصر عابدين

ومن المقرر أن يقدم الفنان تامر عاشور باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة وسط تفاعل كبير من الجمهور، وستبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءًا، ومن شروط الحفل الدخول بالملابس الرسمية.

حفل تامر عاشور بقصر عابدين

منشور الفنان تامر عاشور

آخذ تامر عاشور يروح لحفله القائم يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي الشهير "إنستجرام"، حيث علق على منشوره قائلًا: "في احلى جو في الشتا وفي قلب مصر ومنطقتي اللي اتولدت واتربيت فيها، عابدين والحلمية هنسهر سوا لأول مرة في قصر عابدين.. هستناكم وهستنى كل حبايبنا وأصحابنا".

آخر أعمال الفنان تامر عاشور

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال تامر عاشور، أغنية "وداع وداع" من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري وميكسر وماستر صقر، والتي تجاوزت مشاهدتها ال 4 مليون عبر "يوتيوب"، ومن المعروف أن تامر عاشور طرح مؤخرًا كليب أغنية "هيجيلي موجوع"، التي تجاوزت مشاهدتها ال 136 مليون مشاهدة على يوتيوب، ومازالت تحتل الترند على يوتيوب وكل المنصات الرقمية حتى الآن.

أغنية "وداع وداع" لتامر عاشور

كلمات أغنية "وداع وداع" لتامر عاشور

جاي بعد ما شفت غيرك قلبي تندم على اللي فات

جاي بتفتح صفحه دابت واترمت في الذكريات

فوق خلاص وبلاها سيره مش هنحيى في اللي مات

وداع وداع وداع مش فضيلك أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك

اصله مش خدامك جنابك سلام سلام سلام واستبينا

خلاص مافيش كلام ما علينا قوللي طب ايه اللى جابك

وداع وداع وداع مش فاضيلك

انا قلبي مات خلاص مش صافيلك اصله مش خدام جنابك

أوعى تضمن يوم ولاقي لحد قلبه في مره ساب

كنت عارفك يوم هترجع آه وهتدوق العذاب

ده اللي زيك مش هلومه كان كفاية عليه الغياب