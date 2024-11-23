نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللحظات الأخيرة لـ والدة مي عز الدين قبل وفاتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحلت عن عالمنا منذ قليل، والدة الفنانة مي عز الدين بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت قد دخلت المستشفى في الفترة الأخيرة بسبب تدهور حالتها الصحية، حيث تلقت جلسات غسيل كلى.

وكشفت الفنانة مي عز الدين في وقت سابق عن معاناة والدتها من وعكة صحية شديدة، مطالبة من متابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل، وأكدت أن حالتها الصحية كانت في تراجع خلال الفترة الأخيرة.

وخلال الساعات الماضية، كانت والدة مي عز الدين، تجري عدة فحوصات تحاليل طبية، كما أنها كانت تخضع لجلسات الغسيل الكلوي بعد إصابتها بمشكلات في الكلى منذ عدة أشهر.

إعلان خبر الوفاة

أعلنت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، منذ قليل عن وفاة والدة الفنانة مي عز الدين بعد صراع طويل مع المرض. جاءت الأخبار الحزينة بعد أن ناشدت مي عز الدين جمهورها بالدعاء لوالدتها خلال الأيام الماضية بسبب تدهور حالتها الصحية.