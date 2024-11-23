نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندي تتألق كالسندريلا في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. سحر وجاذبية لا تقاوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تألقت المطربة ساندي في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث بدت وكأنها خرجت من صفحات قصة خيالية كالسندريلا. ارتدت ساندي فستانًا مذهلًا بلون أبيض وقبعة سوداء، يفيض بالفخامة والأناقة، مزينًا بتفاصيل دقيقة من الدانتيل والتطريزات اللامعة التي أضفت لمسة من السحر على إطلالتها.

كان الفستان ذو قصة منسدلة، مما جعله يتراقص برشاقة مع كل خطوة تخطوها على السجادة الحمراء، ليجسد جمال اللحظة ويأسر الأنظار، مما أضفى على إطلالتها لمسة من الرومانسية والأناقة.

أما المكياج، فقد تم تنسيقه بعناية ليكون ناعمًا ومشرقًا، حيث استخدمت ألوانًا دافئة مع لمسة من أحمر الشفاه الزهري الذي أضاف لمسة شبابية وحيوية إلى ملامحها. لم تتوقف ساندي عند هذا الحد، بل أضافت لمسة من البريق بمجوهرات راقية، حيث ارتدت أقراطًا متدلية وخاتمًا لامعًا يزيد من جاذبيتها.

أثناء تفاعلها مع المعجبين والصحفيين، عبرت ساندي عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الفني الكبير، مشيدة بالدور الهام الذي تلعبه السينما في توحيد الشعوب ونقل الرسائل الإنسانية. كان حديثها مليئًا بالشغف والإلهام، مما جعلها تتألق ليس فقط بمظهرها، بل أيضًا بكلماتها.

لم يكن هناك من يستطيع تجاهل سحر ساندي، حيث اجتذبت الأنظار لتصبح حديث الجميع في المهرجان. إطلالتها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي كانت تجسيدًا لجمال الفن وسحر القصص الخيالية، مما جعلها بحق سندريلا العصر الحديث، لتظل ذكراها محفورة في أذهان الحضور.