العالم اليوم - بوتين: صاروخ أوريشنيك فرط الصوتي ليس من أسلحة الدمار الشامل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 06:25 صباحاً - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري، أن صاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي، يُعد من الأسلحة فائقة الدقة، مشيرا إلى أنه ليس من أسلحة الدمار الشامل.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الجمعة، أن صاروخ "أوريشنيك" لا يعتبر تحديثا للأنظمة الصاروخية القديمة لدى روسيا، بل تطوير جديد وحديث.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري، أن منظومة "أوريشنيك" ليست تحديثا للأنظمة السوفيتية القديمة، بل هي نتاج عمل متخصصين من روسيا الجديدة.

وأضاف الرئيس الروسي أن "مستقبل روسيا يعتمد إلى حد كبير على حل مشاكل العمليات الخاصة".

ليس سلاح دمار شامل

وأشار إلى أن منظومة صواريخ "أوريشنيك"، ليست من أسلحة الدمار الشامل، بل هي من الأسلحة فائقة الدقة، مؤكدا أن روسيا ستستمر بتجاربها على منظومة "أوريشنيك"، التي في الوقت الراهن لا يوجد منظومات مضادة لها في العالم.

واعتبر بوتين أنه من المهم لروسيا امتلاكها لمنظومة صواريخ "أوريشنيك"، التي لا تملكها الدول الأخرى، مضيفا أن "روسيا ستواصل اختبار مجمع أوريشنيك، وأنها تمتلك مخزونا من هذه المنظومة".

ولفت إلى أن "منظومة صواريخ أوريشنيك ضامن إضافي لسيادة روسيا وسلامتها الإقليمية".

وأكد بوتين أن صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي، تم إنشاؤه على أساس آخر التطورات، مشيرا إلى أن النتائج المحققة وسرعة تطويره مدعاة للفخر والإعجاب.

وأضاف أنه يجب على المواطنين الروس معرفة أنه لحماية أمن روسيا هناك قاعدة تكنولوجية ضخمة، وخلفية صناعية وعلمية قوية.

وكشف بوتين مساء الخميس، عن تنفيذ القوات الروسية اختبارا ناجحا لأحدث منظومة صواريخ فرط صوتية متوسطة المدى تحمل اسم "أوريشنيك".

وأكد أن اختبارات صواريخ "أوريشنيك" في الظروف القتالية جاءت ردا على الأعمال العدوانية التي ترتكبها دول "الناتو" ضد روسيا.

وأضاف بوتين، أنه تم تنفيذ الضربة على مصنع في دنيبروبيتروفسك بواسطة صاروخ "أوريشنيك" الباليستي فرط الصوتي لكنه خال من الرأس النووي".