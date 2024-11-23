نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة والدة الفنانة مي عز الدين بعد صراع مع المرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفيت والدة الفنانة مي عز الدين، منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت قد دخلت المستشفى في الفترة الأخيرة بسبب تدهور حالتها الصحية.

وكشفت الفنانة مي عز الدين في وقت سابق عن معاناة والدتها من وعكة صحية شديدة، وطلبت من متابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وأكدت مي عز الدين أن حالتها الصحية كانت في تراجع خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن والدتها بدأت في إجراء جلسات غسيل كلى.