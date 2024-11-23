نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة المطرب والملحن محمد رحيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا المطرب والملحن محمد رحيم، منذ قليل.

واعلن الشاعر عمرو الخضري نبأ وفاة رحيم، عبر حسابه الرسمي بفيس بوك.

كما نعته الشاعرة نور عبد الله عبر حسابها بفيس بوك، قائلة: "إنا لله وإنا اليه راجعون، أسألكم خير الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم المحلن الكبير محمد رحيم، ربنا يسعده فى الجنة ويرزق أهله وذويه الصبر والثبات والسلوان، ربنا يسعدك فى الجنة ونعيمها يا محمد، جمعة مباركة، وأحر التعازى للأسرة الكريمة".