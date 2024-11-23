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أبرزهم تامر حسني.. نجوم الغناء ينعون الراحل محمد رحيم بكلمات مؤثرة

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أحمد جودة - القاهرة -  


رحل عن عالمنا الموسيقار  الكبير محمد رحيم منذ ساعات، وأعلن عدد كبير من نجوم الوسط الموسيقى خبر الوفاة ولم يتحدد موعد العزاء والمكان بعد.

 

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وأعلن تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري الخبر معلقًا:"نسألكم الدعاء والفاتحة له ".


كما أعلن الموزع عمرو الخضري من خلال فيس بوك قائلًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله وفاة الملحن الكبير محمد رحيم الله يرحمه ويغفر له".

 

ونشر أحمد المالكي صوره تجمعه بمحمد رحيم معلقًا:"لا إله الا الله..ياوجع القلب
الانسان الجميل طيب القلب وحبيب الكل
الموسيقار محمد رحيم في ذمة الله
البقاء والدوام لله".

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آخر أعمال محمد رحيم

والجدير بالذكر ان آخر أعمال محمد رحيم أغنية بنت اللذينة، والتي حازت على اعجاب الجمهور في الوطن العربي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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