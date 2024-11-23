أيمن يونس: هذه نصيحتي لـ شيكابالا قبل الاعتزال.. وجوميز لديه تحديات

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، أن مباراة المصري البورسعيدي ستكون صعبة للغاية لأنهم يمتلكون مدير فني ولاعبين مميزين للغاية.

أيمن يونس: مباراة المصري ستكون صعبة

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، المذاع مع الإعلامي أحمد علي، على قناة نادي الزمالك: "بوادر الاستقرار داخل نادي الزمالك يمنحنا ثقة في الفريق لتحقيق النتائج المميزة في الفترة المقبلة، وأحيي مجلس الإدارة على مجهودهم".

وأضاف: "لا بد أن يبدأ الزمالك مباراة المصري بضغط كبير ومحاولة تسجيل هدف مبكر، وجوميز لديه تحديات في منطقة وسط الملعب بسبب إصابة محمد شحاتة".

وأوضح: "أنصح شيكابالا بعدم الاعتزال في نهاية الموسم الجاري ويجب عليه أن يحصل على بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وحينها يعتزل".

وتابع: "محمد عواد عانى كثيرا ولكنه عاد متألقًا في الفترة الأخيرة ومن أهم أسباب تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي وحسام حسن لم يقصد التقليل منه بتصريحاته عقب مباراة بوتسوانا".