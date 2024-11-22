نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - السفير المصري في نيقوسيا يقدم أوراق الاعتماد لرئيس جمهورية قبرص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم السفير محمد زعزوع، سفير جمهورية مصر العربية في نيقوسيا يوم 22 نوفمبر أوراق اعتماده لرئيس جمهورية قبرص "نيكوس خريستودوليدس"، وأعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد إجراء مقابلة ثنائية بين السفير المصري والرئيس القبرصي، حيث تمت المقابلة في أجواء ودية، قدم خلالها الرئيس القبرصي التهنئة للسفير المصري على تولي مهامه الجديدة، مؤكدًا على عمق العلاقات الإستراتيجية التاريخية التي تجمع البلدين، وحرص الجانب القبرصي على تقديم كافة سبل الدعم للسفير المصري الجديد لتطوير العلاقات الثنائية.

من جهته؛ أكد السفير محمد زعزوع، اعتزامه بذل الجهود للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، وتكثيف الأنشطة السياسية والاقتصادية والثقافية، وتنمية التبادلات الحكومية والشعبية بين مصر وقبرص، مسلطًا الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، كما استعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري في الفترة الاخيرة.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن أهمية تعزيز التعاون بين البلدين بالنظر للقرب الجغرافي، ووجود تحديات إقليمية مشتركة، لا سيما في خضم الأزمات التى تعانى منها الشرق الأوسط، ومن ثم ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق الثنائي في كافة الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.