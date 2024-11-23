نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقالة مدرب منتخب موريتانيا بعد الفشل في التأهل لأمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إقالة مدرب المنتخب، الفرنسي أمير عبدو، الذي يحمل جنسية جزر القمر وفرنسا.

إقالة مدرب منتخب موريتانيا بعد الفشل في التأهل لأمم إفريقيا

جاء القرار في أعقاب فشل الفريق في بلوغ نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب؛ حيث احتل الفريق المركز الثالث في مجموعته.

وتواجد منتخب موريتانيا في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة، برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة خلف بوتسوانا صاحبة المركز الثاني، الذي تأهل للنهائيات رفقة منتخب مصر متصدر المجموعة.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الموريتاني، تعيين المدرب أرتيز لوبيز جاراي كمدير فني لمنتخب المحليين؛ استعدادا لتصفيات كأس أمم إفريقيا للمحليين.