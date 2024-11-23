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أحمد جودة - القاهرة -

أكد جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم على عزمه قيادة الفريق للعودة للقمة حتى لو هبط للدرجة الخامسة بسبب مزاعم وجود مخالفات مالية.

جوارديولا سأبقى في مانشستر سيتي حتى لو هبط للدرجة الخامسة

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن مدرب مانشستر سيتي أنهى كافة التكهنات المتعلقة بمستقبله من خلال تمديد تعاقده مع الفريق، الذي قاده للتتويج بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى عام 2027.

هذا الخبر منح الفريق دفعة في وقت يشهد فيه النادي حالة من عدم اليقين الكبير خارج الملعب.

يخوض النادي حاليا معركة ضد 115 تهمة تتعلق بالمخالفة المزعومة للقواعد بعد تحقيق في شؤونهم المالية.

ينفي مانشستر سيتي ارتكاب أي مخالفات، ولكن إذا ثبتت إدانته، فقد يواجه عقوبة شديدة، بما في ذلك إمكانية الهبوط إلى الدرجات الأدنى.

وقال جوارديولا، الذي كشف أن مفاوضات تمديد عقده انتهت في ساعتين:" قلت قبل ستة أشهر، ليس لأنني مددت عقدي الآن".

وأضاف: "قلت عندما اتهمتنا الأندية بأننا قمنا بأشياء خاطئة (وسأل الناس) ماذا سيحدث لو هبطنا، (قلت) سأكون هنا".

وأردف: "العام المقبل، لا أعرف في أي موقع سوف يضعوننا في المؤتمر (الدرجة الخامسة)، ولكننا سنعود وسنعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. كنت أعلم ذلك في السابق وأشعر به الآن".

وتوج جوارديولا بـ18 كأسا منذ توليه تدريب مانشستر سيتي في 2016، وتضمنت تلك الألقاب الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين.

وكان عقده السابق بصدد الانتهاء في يوليو/تموز المقبل.

وقال مدرب برشلونة وبايرن السابق:" شعرت أنه ينبغي أن أبقى هنا لأنهم يريدونني -لأسباب واضحة- النتائج".

وأردف: "أحيانا يمكن لشيء ما أن يستثيرك لتقول إن هذه هي اللحظة للبقاء هنا. في غضون ساعتين فقط، فعلناها".

وأكد: "ربما أنا مغرور قليلا ولكني أعتقد أننا بحاجة للاستمرار لما فعلناه على مدار السنوات الماضية".

وأكمل: "ولكنني لست ساذجا لأفكر أنني سأبقى لأن بيننا عقد أو لما فعلناه في السابق. ربما لا أتواجد هنا بعد شهر إذا لم تسر الأمور بشكل جيد".