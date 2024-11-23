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أحمد جودة - القاهرة -

قال رودري، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم الفائز بجائزة الكرة الذهبية، إن سيستمع إلى ريال مدريد إذا قرر "أفضل فريق في التاريخ" التفاوض معه لضمه يوما ما.

رودري: لا بد أن استمع إذا قرر ريال مدريد التفاوض معي لضمي يوما ما

وأجرى رودري مقابلة مع برنامج إذاعي رياضي شهير في إسبانيا مساء أمس الخميس، وسئل عن كيفية رده إذا حاول ريال مدريد التعاقد معه.

وأجاب رودري: "عندما يطلب ريال مدريد، أفضل نادي في التاريخ والأكثر تتويجا بالألقاب وكل ما يمثله، التعاقد معي، فمن الواضح أنه شرف ويجب أن اهتم به".

وبعد هذه الإجابة على الفور أعرب رودري عن سعادته بتواجده في مانشستر سيتي.

غالبا ما يتعرض اللاعبون الإسبان الموهوبون الذين لا يلعبون في ريال مدريد أو برشلونة لأسئلة من وسائل الإعلام المحلية تستفسر عن اهتمامهم بالانضمام يوما ما إلى الفريقين المتنافسين. ودائما ما تصبح إجاباتهم حديث الصحف.

يذكر أن رودري /28 عاما/ لديه عقد ممتد مع مانشستر سيتي حتى يونيو 2027.

ويتعافى اللاعب الإسباني حاليا بعد خضوعه لجراحة في الرباط الصليبي الأمامي وتمزق في الغضروف الهلالي بعد إصابته في ركبته اليمنى في سبتمبر الماضي.

بعدها بشهر أصبح أول لاعب إسباني يفوز بجائزة الكرة الذهبية خلال أكثر من ستة عقود، بينما حصدت مواطنته أيتانا بونماتي الجائزة للمرة الثانية على التوالي في منافسات السيدات.