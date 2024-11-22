انت الأن تتابع خبر عاجل - القسام توقع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن استهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل غربي مدينة جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام، في بلاغ عسكري يوم الجمعة: إن "مجاهديها تمكنوا من استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل منزل بقذيفة (TBG) وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في شارع الصفطاوي غربي مدينة جباليا شمالي القطاع".

وتواصل كتائب القسام تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 413 يومًا.